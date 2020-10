Singapur na četrtletni ravni s 7,9-odstotno rastjo BDP

Singapur, 14. oktobra - Singapursko gospodarstvo je v tretjem četrtletju okrevalo in v primerjavi s predhodnim doseglo 7,9-odstotno rast. Rast so v Singapurju pripisali ponovnemu zagonu gospodarstva in javnega življenja, potem ko je to za dva mesca skoraj popolnoma zastalo zaradi pandemije covida-19. Na letni ravni je bruto domači proizvod (BDP) upadel za sedem odstotkov.