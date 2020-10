Prevažal dva Maročana, ki sta nezakonito prestopila mejo

Brežice, 14. oktobra - Policisti so v torek v Trnju pri Brežicah ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da v njem državljan Maroka z urejenim statusom v Italiji prevaža dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. V bližini so izsledili in prijeli še dva državljana Maroka, so sporočili z novomeške policijske uprave.