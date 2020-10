Vreme: Dopoldne jasno, čez dan se bo oblačnost povečala

Ljubljana, 14. oktobra - Sprva bo precej jasno, čez dan pa se bo v zahodnih in južnih krajih oblačnost povečala. Tu in tam lahko popoldne pade kakšna kaplja dežja. Na vzhodu in severu bo večji del dneva sončno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.