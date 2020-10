Ljubljanski biotehniški izobraževalni center odprl nov šolski objekt EkoHiša

Ljubljana, 14. oktobra - V ljubljanskem biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) so danes uradno odprli nov šolski objekt EkoHiša, ki je v uporabi od septembra in zagotavlja ustrezne prostore za izobraževalni program naravovarstveni tehnik. Gre za leseno, okolju prijazno in energijsko varčno stavbo, s skoraj 530 kvadratnimi metri površine.