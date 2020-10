Maribor, 14. oktobra - Mariborsko združenje Epeka s partnerji izvaja projekt Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih - Fair Employment, s katerim želi pomagati mladim do službe. V obdobju od februarja letos do septembra 2021 bodo zajeli 78 oseb, ki jih bodo vključevali v inovativne oblike mladinskega dela in tako širili njihova znanja in izkušnje za delo.