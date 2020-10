Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 13. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili s padci. Vlagatelje so razočarala predvsem mešana poročila o poslovanju vodilnih bank in novica o začasni zaustavitvi testiranja cepiva proti covidu-19 v ameriški družbi Johnson & Johnson, poroča francoska tiskovna agencija AFP.