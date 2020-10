Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 10.)

Ljubljana, 13. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 397 primerih okužb z novim koronavirusom v minulem dnevu v Sloveniji in novih napovedanih omejevalnih ukrepih. Poročale so tudi o tem, da sta slovenska in avstrijska policija izvedli vajo nadzora meje z droni in o sredinem srečanju madžarskega in slovenskega premierja Viktorja Orbana in Janeza Janše.