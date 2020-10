V Italiji porast novih okužb in smrti zaradi covida-19

Rim, 13. oktobra - V Italiji so v zadnjih 24 urah zabeležili porast novih okužb z novim koronavirusom in število smrti zaradi covida-19. V zadnjih 24 urah so potrdili 5901 okužbo, dan prej 4619. Umrlo je 41 bolnikov s covidom, dan prej 39. Na Apeninskem polotoku je trenutno 87.193 aktivnih okužb z novim koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.