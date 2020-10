Novi koronavirus zašel tudi v šempetrsko bolnišnico

Šempeter pri Gorici/Idrija, 13. oktobra - Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je za STA potrdila, da je ena od strokovnih sodelavk v soboto zbolela za covidom-19. Testi pri vseh, ki so bili z njo v tesnem stiku, so okužbo potrdili še pri treh. Danes so testirali še 60 zaposlenih, rezultate pričakujejo v sredo zjutraj.