Cene rabljenih vozil septembra podražile potrošniško košarico v ZDA

Washington, 13. oktobra - Cene življenjih potrebščin v ZDA so se septembra četrti mesec zapored zvišale, je sporočilo ameriško ministrstvo za delo. Mesečna inflacija je bila 0,2-odstotna, letna pa 1,4-odstotna. Glavni razlog za dvig cen so bila rabljena vozila, ki so so se na mesečni ravni podražila za 6,7 odstotka, medletno pa za 10,3 odstotka.