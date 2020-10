Ciper bo ukinil program "zlatih potnih listov"

Nikozija, 13. oktobra - Ciper bo 1. novembra ukinil program podeljevanja t. i. zlatih potnih listov, ki so jih lahko dobili tuji vlagatelji. Vlada v Nikoziji je odločitev sprejela po razkritjih v medijih, da so na ta način s pomočjo ciprskih politikov do potnih listov prišli tudi kriminalci.