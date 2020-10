Ljubljana, 13. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 20.45 igrala četrto tekmo v letošnji izvedbi lige narodov. V ligi C in skupini 3 bo v Kišinjovu igrala proti Moldaviji. Izbranci Matjaža Keka želijo sedmim dosedanjim točkam dodati še tri in nadaljevati zgodbo s Kosova.