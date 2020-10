Vlada v zaostrovanje protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 14. oktobra - Vlada bo na današnji seji odločala o novih ukrepih za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na število potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz vladnega načrta, med katerimi so tudi prepoved obiskov v bolnišnicah ter zaprtje gostinskih lokalov in fitnesov.