Na Dunaju razstava o Aztekih

Dunaj, 16. oktobra - V dunajskem etnografskem muzeju (Wiener Weltmuseum) je na ogled razstava z naslovom Azteki. Združuje približno 200 eksponatov, ki so jih za to priložnost posodili evropski in mehiški muzeji, ter predstavlja blišč in propad azteške civilizacije, piše nemška tiskovna agencija dpa. Na ogled bo do 13. aprila 2021.