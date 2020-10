EU z enotnim zemljevidom za uskladitev omejitev potovanj, države se trudijo zajeziti pandemijo

pripravila Maja Cerkovnik

Bruselj, 13. oktobra - Ministri EU za evropske zadeve so danes v Luksemburgu potrdili priporočilo za usklajevanje omejitev potovanj zaradi covida-19, ki ni zavezujoče. Članice so se dogovorile o enotnem zemljevidu zelenih, oranžnih, rdečih in sivih območij. Iz Evrope medtem poročajo o pospešenem širjenju novega koronavirusa, ki ga skušajo zajeziti z novimi ukrepi.