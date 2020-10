Britanski glasbenik Cliff Richard praznuje 80 let

London, 14. oktobra - Britanski glasbenik Cliff Richard, ki se ponaša s tretjim mestom na lestvici najbolje prodajanih singlov v Veliki Britaniji, takoj za skupino The Beatles in Elvisom Presleyjem, praznuje 80 let. Glasbenik, ki so ga v 50. letih minulega stoletja označili za britanskega Elvisa, je še vedno zelo dejaven in za konec meseca napoveduje izid novega albuma.