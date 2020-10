Ljubljanska borza: Nad gladino le delnice NLB

Ljubljana, 13. oktobra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,42 odstotka in trgovanje končal pri 831,09 točke. Najbolj so ga potisnile navzdol delnice Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje, med pomembnejšimi pa so se podražile le delnice NLB. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 856.440 evrov prometa, največ z delnicami družbe KD, ki ni v indeksu.