Stranki piva na Dunaju več občinskih svetnikov, kot je imela kandidatov

Dunaj, 13. oktobra - V avstrijski prestolnici so pred dnevi volili nov deželni zbor in svete okrožij, za glasove volivcev pa se je borila tudi majhna Stranka piva. Vstop v deželni zbor ji pričakovano ni uspel, si je pa z okoli dvoodstotno podporo priborila kar 12 sedežev v okrožnih svetih - kar je, glede na to da je imela na svoji listi vsega šest kandidatov, veliko.