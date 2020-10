Vreme: Na Primorskem pretežno jasno, drugod jasno z zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 13. oktobra - Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno. Ponekod na Štajerskem in v Pomurju bo občasno še rahlo deževalo. Tam bo pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.