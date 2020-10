Mojstrovine beneške renesanse iz svetovnih muzejev na ogled v mestu v laguni

Benetke, 15. oktobra - V Galeriji Akademija v Benetkah je od danes na ogled mojstrovina italijanskega slikarja Lorenza Lotta Marija z otrokom ter sv. Katarino in Tomažem iz Umetnostnozgodovinskega muzeja na Dunaju. Oljna slika na platnu, nastala med letoma 1527 in 1533, bo v sklopu iniciative Mojstrovina za Benetke v mestu v laguni razstavljena do 17. januarja 2021.