Predstavniki protestnikov varuhu človekovih pravic predali zahtevo za preiskavo uporabe pooblastil policije na petkovih protestih

Ljubljana, 13. oktobra - Skupina protestnic in protestnikov je varuhu človekovih pravic danes predala zahtevo za preiskavo zakonitosti in sorazmerne uporabe pooblastil policije na petkovem protestu 9. oktobra. Obenem so varuha pozvali, naj nadzoruje delovanje policije na prihodnjih petkovih protestih. Pri varuhu bodo zahtevo preučili in nato podali mnenje.