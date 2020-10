Delo na ljubljanski univerzi povsod, kjer je možno, na daljavo

Ljubljana/Maribor, 13. oktobra - Glede na trenutno epidemiološko sliko v državi je rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič danes objavil priporočilo, naj fakultete izvajajo pedagoški proces in raziskovalno delo povsod, kjer je to možno, na daljavo. Kjer to ni možno, pa naj se dosledno upošteva protokole za zagotavljanje varnosti pred okužbo z novim koronavirusom.