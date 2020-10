Ministrstvo pripravilo spletno mesto za spremljanje števila prostih bolnišničnih postelj

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrstvo za zdravje je za lažje razporejanje in hitrejšo obravnavo bolnikov s covidom-19 pripravilo spletno mesto, ki omogoča sprotno vnašanje podatkov o številu bolnikov in številu prostih postelj. Dispečerski službi in drugim zavodom, ki vnašajo podatke v sistem, omogoča takojšen vpogled ter hitrejše in ustreznejše nameščanje bolnikov.