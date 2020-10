Moller-Maersk bo kljub boljšim poslovnim rezultatom odpuščal

Koebenhavn, 13. oktobra - Danska ladjarska skupina Moller-Maersk je danes sporočila, da bo v sklopu prestrukturiranja odpustila 2000 zaposlenih. Poslovni rezultati za tretje četrtletje so po preliminarnih podatkih sicer boljši od pričakovanj, saj so prihodki upadli le za en odstotek, a v skupini poudarjajo, da so odpuščanja nujna za prilagoditev na prihodnje izzive.