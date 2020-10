Češka skupina PPF prevzela lastnika Pro Plusa

Ljubljana, 13. oktobra - Češka investicijska skupina PPF Group v lasti najbogatejšega Čeha Petra Kellnerja je zaključila prevzem sklada CME, ki je med drugim lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus ter televizijskih postaj na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji. V PPF želijo nadgraditi uspešno delovanje na omenjenih trgih, so sporočili.