Antične skulpture družine Torlonia po petih desetletjih ponovno na ogled

Rim, 15. oktobra - V razstavišču Kapitolskega muzeja Palazzo Caffarelli je na ogled razstava antičnih skulptur, ki so v lasti italijanske plemiške družine Torlonia. Združuje približno 90 eksponatov - poprsja ter kipe cesarjev in božanstev kot tudi prefinjeno okrašene frize in sarkofage. Zbirka antičnih skulptur družine Torlonia je bila očem javnosti skrita 50 let.