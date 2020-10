Za VZMD poravnava edina primerna rešitev zgodbe o izbrisih v bankah

Ljubljana, 13. oktobra - V VZMD so v odzivu na potezo Banke Slovenije, ki je za iskanje rešitve za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah aktivirala skupino pravnih strokovnjakov, zapisali, da je edina primerna rešitev poravnava. To zagovarjajo od leta 2016, ko so predstavili predlog zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev, so spomnili.