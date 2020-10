Pariške bolnišnice blizu zasičenosti z bolniki s covidom-19

Pariz, 13. oktobra - V bolnišnicah v pariški regiji bi že do prihodnjega tedna lahko bilo do 90 odstotkov vseh postelj na oddelkih za intenzivno nego zasedenih z bolniki s covidom-19, je danes opozoril Martin Hirsch, generalni direktor konzorcija 39 bolnišnic v Parizu in njegovih predmestjih. V Franciji se zaradi porasta okužb obetajo novi ukrepi.