V Dobličah pri Črnomlju končujejo projekt izboljšanja podeželskega življenja

Črnomelj, 13. oktobra - Črnomaljski razvojno informacijski center in partnerji so v okviru marca lani začetega projekta ohranjanja in izboljšanja podeželskega življenja Prebujeno Dobliče zagotovili urejene površine za skupne namene in vaške potrebe. Črnomaljska knjižnica je nato z novo nabavljeno opremo poskrbela za različne prireditve in izobraževanja.