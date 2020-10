Bližajoča se upokojitev Barnierja dodaten zaplet v sagi o brexitu

Bruselj, 13. oktobra - Ne glede na to, ali bosta Združeno kraljestvo in Evropska unija do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu, dosegla dogovor o prihodnjih odnosih, se bo moral glavni evropski pogajalec Michel Barnier januarja 2021 upokojiti. Dopolnil bo namreč 70 let.