Na razpisu Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. izbran projekt Ane Likar

Ljubljana, 13. oktobra - Na javnem razpisu za mlade intermedijske umetnice in umetnike do 30. leta je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. v letu 2020 med prispelimi predlogi izbral projekt Ane Likar z naslovom Diorama II. Projekt bo izveden v okviru razstavnega programa Centra in Galerije P74 v letu 2021, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E.