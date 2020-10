Gostinci, frizerji in kozmetiki pri OZS proti zapiranju dejavnosti

Ljubljana, 13. oktobra - Gostinci, kozmetiki in frizerji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so danes vlado pozvali k ponovnemu razmisleku omejevanja posameznih dejavnosti. Če bo prišlo do omejevanja ali zapiranja, pa pričakujejo, da jim bo država pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.