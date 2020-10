Vodja sanacije piranskega klifa: Osnovno plezalno znanje tu ni dovolj

Piran, 14. oktobra - Sanacija klifa pod piranskim župniščem poteka po terminskem načrtu, dela pa bi ob normalnih razmerah morali zaključiti do konca novembra, je ocenil vodja gradnje Žiga Jeriha. Ob tem je poudaril posebnosti dela v steni. "Osnovno plezalno znanje tu ni dovolj," je povedal. Člani ekipe so ne le vrhunski plezalci, ampak tudi gradbeniki in geomehaniki.