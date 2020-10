V celjski bolnišnici okuženih 19 zaposlenih

Celje, 13. oktobra - Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja celjske bolnišnice je z novim koronavirusom okuženih 16 medicinskih sester in trije zdravniki. Vsi tvegani stiki okuženih so bili v skladu s protokolom testirani. Razlogov za okužbo pa je več, so danes za STA povedali v celjski bolnišnici.