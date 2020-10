Disney bo pretočnim vsebinam namenil še več poudarka

New York, 13. oktobra - Ameriški medijski in zabaviščni velikan Walt Disney je napovedal reorganizacijo segmenta medijev in zabave, katere namen je dodatno okrepiti področje pretočnih vsebin. Te so s pandemijo covida-19 zabeležile močan porast povpraševanja, Disney pa želi trend nadaljevati, piše francoska tiskovna agencija AFP.