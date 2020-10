Celjski rokometaši gor in dol do Veszprema

Celje, 13. oktobra - Rokometna zasedba iz Celja je izgubila uvodne tri tekme v ligi prvakov proti Aalborgu, Barceloni in Kielu, v sredo pa jo čaka nov velikan evropskega rokometa. Slovenski prvaki imajo malo možnosti za zmago v Veszpremu, kjer že vrsto let igrata Slovenca Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek. Madžarsko-slovenski klubski obračun se bo pričel ob 18.45.