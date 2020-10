V javni obravnavi predlog zakona o oskrbi z električno energijo

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona o oskrbi z električno energijo, s katerim želijo zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Cilj je vzpostaviti konkurenčne, prožne in pregledne trge električne energije. V javni obravnavi bo do 12. novembra.