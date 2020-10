V kinematografih ogorčeni nad spletno premiero animiranega filma Duša

London, 14. oktobra - V kinematografih so "šokirani in razočarani" nad odločitvijo Disneyja, da bo animirani film Duša zaobšel premiero na velikem platnu. Film bodo namreč na božični dan, 25. decembra, ponudili na platformi pretočnih vsebin Disney Plus. Pomanjkanje filmskih uspešnic v kinematografih lahko glavnim trgom povzroči nepopravljivo škodo.