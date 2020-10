Tovornjaki v drugem četrtletju prepeljali manj blaga

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenska tovorna vozila so v drugem četrtletju so zaradi posledic epidemije covida-19 prepeljali manj blaga. V primerjavi lanskim drugim četrtletjem so prepeljali za 16 odstotkov manj blaga in pri tem opravili 17 odstotkov manj tonskih kilometrov, kažejo podatki statističnega urada.