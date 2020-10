Policija priprla storilca, ki sta v soboto ponoči v Kranju oropala dva občana

Kranj, 13. oktobra - Kranjski policisti so v soboto ponoči obravnavali rop dveh občanov. Storilca sta žrtvi pričakala v neosvetljeni ulici in od njiju z grožnjo zahtevala denar. Eden od občanov denarja vseeno ni želel izročiti, zato ga je eden od roparjev pretepel in mu denar vzel s silo. Oba storilca so policisti že priprli, so sporočili iz policije.