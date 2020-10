Lutkar in režiser Edi Majaron praznuje 80 let

Ljubljana, 13. oktobra - Režiser, lutkar in pedagog Edi Majaron je danes dopolnil 80 let. Glasbeno podkovani lutkar je režiral prek 80 predstav v Sloveniji in mnogih tujih državah, podpisuje pa se tudi pod scensko glasbo za svoje predstave. Znanje lutkarstva je širil na različnih izobraževalnih ustanovah in za svoje delo prejel vrsto domačih ter tujih nagrad.