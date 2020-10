Finalisti za nagrado Saharov iz Belorusije, Iraka in Hondurasa

Bruselj, 13. oktobra - Demokratična opozicija v Belorusiji, okoljski aktivisti Guapinol v Hondurasu in nadškof Mosula Nadžib Musa Mišael so letošnji finalisti za nagrado Saharov. Finaliste so med kandidati v ponedeljek izbrali člani odborov Evropskega parlamenta za zunanje zadeve in razvoj, nagrajenca oz. nagrajence pa bo 22. oktobra izbrala konferenca predsednikov.