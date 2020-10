V Mariboru zaskrbljeni zaradi odsotnosti njihovih projektov v državnih proračunih

Maribor, 13. oktobra - V Mestni občini Maribor so zaskrbljeni zaradi odsotnosti njihovih projektov v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2021 in v predlogu proračuna za leto 2022. Zato se je župan Saša Arsenovič s poslanci DZ s tega območja dogovoril, da si bodo skupaj prizadevali za razjasnitev zadeve in državno podporo tem investicijam.