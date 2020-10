Na Koroškem se zaostrujejo razmere v zdravstvenih ustanovah

Slovenj Gradec/Dravograd, 13. oktobra - Na Koroškem so v ponedeljek potrdili 14 novih okužb z novim koronavirusom, regija pa je po deležu aktivnih okužb med prebivalstvom v slovenskem vrhu. Ponovno so okužbe potrdili v domu starejših v Črnečah. Zaostrujejo se razmere v zdravstvenih ustanovah, v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec so za ta teden ustavili delovanje zobozdravstvenih ambulant.