Kriminalisti ovadili goljufa, ki sta poskušala ogoljufati mobilnega operaterja

Novo mesto, 13. oktobra - Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije na okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo z območja Policijske uprave Novo mesto. Ovadeni so poskušali pridobiti protipravno premoženjsko korist, v škodo enega slovenskega mobilnega operaterja.