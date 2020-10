S filmom o ustanovitelju Stonesov začetek festivala Naj se rola

Ljubljana, 13. oktobra - V Slovenski kinoteki do sobote poteka drugi festival glasbenega filma Naj se rola, letos pod geslom Ikonične zgodbe na velikem platnu. Odprl ga bo film Rolling Stone: Življenje in smrt Briana Jonesa v režiji Dannyja Garcie. Film je del programskega sklopa Brez nadzora, ki so ga namenili španskemu režiserju.