Velik požar poškodoval hrvaško svetišče v Mariji Bistrici

Zagreb/Krapina, 13. oktobra - V znanem hrvaškem katoliškem svetišču Matere Božje Bistriške v Mariji Bistrici je davi okrog 3. ure izbruhnil požar. Požar je zajel več gospodarskih objektov, ki so večinoma tudi del kulturne dediščine, poročajo hrvaški mediji. Kljub hitremu posredovanju gasilcev sta do tal zgoreli poslopji za mlade in za katekizem.