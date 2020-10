V ponedeljkovem požaru v Celju za 70.000 evrov škode

Celje, 13. oktobra - Celjski policisti so opravili ogled kraja ponedeljkovega požara na Gosposki ulici v Celju. Po ugotovitvah policije je nastala materialna škoda v vrednosti okoli 70.000 evrov. Policisti in kriminalisti trenutno še nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz Policijske uprave Celje.