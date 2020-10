Na spletni konferenci tudi o skladiščenju odpadkov na prostem

Ljubljana, 13. oktobra - Na spletni konferenci sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov pri Gospodarski zbornici Slovenije so se danes med drugim osredotočili na nova pravila skladiščenja gorljivih odpadkov na prostem. Kot so poudarjali govorci, bodo potrebne prilagoditve izziv, ki ga vsi akterji verjetno ne bodo zmogli.