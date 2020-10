Na Slovaškem zaporna kazen za skrajno desnega poslanca

Bratislava, 13. oktobra - Slovaško sodišče je v ponedeljek vodjo skrajno desno stranke Ljudska stranka naša Slovaška (LSNS) Mariana Kotlebo obsodilo na štiri leta in štiri meseca zapora. Spoznali so ga za krivega podpiranja ideologije, ki ogroža državljanske pravice in demokracijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.